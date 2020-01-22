У одного из госпитализированных в Петербурге коронавирус не подтвердился

Медики не подтвердили наличие коронавируса у одного из госпитализированных в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

"У гражданина Китая не подтвердился коронавирус, – сообщили в комитете. – Анализы готовы, у него обычная ОРВИ".

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ были госпитализированы два человека: россиянин, прибывший в аэропорт Пулково из Китая, и студент из КНР. Последний прибыл в Северную столицу неделю назад.

Ранее 22 января сообщалось о 17 погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Накануне первый случай заражения этим вирусом зафиксировали в США.