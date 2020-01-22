Коронавирус или ОРВИ: в России умеют определять китайский вирус

Из международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге госпитализированы два пассажира с подозрением на новый смертельный коронавирус, распространившийся в Китае. Об этом сообщила корреспондент ВГТРК Екатерина Фисенко в прямом эфире программы "60 минут". По ее информации, 23-летний гражданин России летел из Шанхая с двумя пересадками в Красноярске и Москве. По прилету в Пулково молодому человеку стало очень плохо. "У него была температура около 38 градусов и неважное состояние", — отметила журналист. По словам Фисенко, человеку срочно вызвали скорую помощь и госпитализировали в больницу имени С. П. Боткина. В настоящее время идет проверка россиянина по подтверждению диагноза.

"Шансы на коронавирус велики", — резюмировала корреспондент. Она рассказала, что с пугающими симптомами коронавируса в Пулково остановили еще одного человека. Его также отправили в инфекционную клинику Боткина.

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что состояние 20-летнего гражданина Китая и 23-летнего россиянина средней степени тяжести, обусловленное общей интоксикацией и лихорадкой. Угрозы для их жизни нет. По словам Лисовца, этиология заболевания госпитализированных в настоящее время еще не уточнена. Изоляция пациентов связана только с проведением мер противоэпидемичской безопасности. "У нас пока нет оснований утверждать, что это инфекция коронавируса", — подчеркнул Лисовец. Он рассказал, что симптомы коронавируса не отличаются от симптомов обычного ОРВИ. Определить вирус можно только лабораторными методами. "И в России умеют определять этот вирус", — подчеркнул он.



В то же время Лисовец заверил, что уже к завтрашнему утру будут достоверные сведения о том, чем больны госпитализированные — обычной простудой или коронавирусом.

Впервые вирус дал о себе знать в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), где произошла вспышка пневмонии, вызванная неизвестной бактерией, от которой умерли три человека. Подобные случаи заболевания также зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее.