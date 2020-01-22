Тема:

Смена правительства 7 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 января 202020:59 Дмитрий Петров

Новые министры: первый день работы

Премьер Михаил Мишустин 22 января подписал первые поручения на новом посту. Глава правительства распорядился подготовить изменения в закон о федеральном бюджете, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда, чтобы реализовать идеи, которые президент сформулировал в своем Послании. С этой же целью уточнить единый план по достижению национальных целей развития должны в Минэкономразвития. А министров нового кабинета сегодня представляли подчиненным.

У российского спорта полностью сменилось руководство. Новый министр — Олег Матыцин и новый вице-премьер — Дмитрий Чернышенко. Оба сразу берут высокий темп.

"Мы должны увеличить эффективность работы в разы и взять на себя личную ответственность за тот результат, который должны продемонстрировать", — говорит зампредседателя правительства РФ по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Олег Матыцин почти всю сознательную жизнь (как минимум 35 лет) так или иначе связан с Российским государственным университетом физкультуры, спорта, молодежи и туризма. Учился в нем, там же закончил аспирантуру. Работал тренером, преподавал и занимал руководящие посты. В общем, о профессиональном спортивном образовании Матыцин знает все. А еще он — выпускник Пекинского университета спорта и Российской академии госслужбы.

Матыцин говорит, что будет ставить задачи, основанные на общей глобальной стратегии развития государства, здоровья нации и будущего поколения.

Представили также нового руководителя коллективу Министерства культуры. Ольга Любимова — из известной династии деятелей искусства: ее прадедом был сам великий Качалов.

Отец — Борис Любимов — руководит Щепкинским театральным училищем. Ольга Любимова окончила журфак МГУ и ГИТИС, работала на телевидении, потом несколько лет возглавляла департамент кинематографии Минкульта.

"У нас есть команда, в которой работать не страшно. Мы не подводили друг друга. И я уверена, что продолжим работать в том же темпе", — говорит Ольга Любимова.

В министерствах природных ресурсов и сельского хозяйства руководители — прежние, но коллективам их сегодня представила новый вице-премьер Виктория Абрамченко.

Сначала она прибыла в офис Минприроды с Дмитрием Кобылкиным.

"Самая главная задача, которая поставлена в Послании, — это выполнение национального проекта "Экология". Это задача номер один", — говорит зампредседателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства Виктория Абрамченко.

Потом — в Минсельхоз с Дмитрием Патрушевым.

Бывшая глава Росреестра будет курировать работу этих двух министерств. Впрочем, в Минсельхозе Абрамченко тоже поработала — четыре года назад, статс-секретарем — заместителем министра. Плюс профильное образование в Красноярском государственном аграрном университете.

По сравнению с прошлым правительством нынешнее стало меньше. Минус один вице-премьер: вместо десяти заместителей у главы правительства теперь девять.

Причем, шесть из них — новые. Среди них: бывшие замы главы Мишустина в ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, а также Марат Хуснуллин, который сегодня уже провел первое совещание.

Зампредседателя правительства РФ по вопросам строительства и региональной политики Марат Хуснуллин ставит главную задачу – в самые короткие сроки "освободить стройку от излишних ограничений" путем изменения нормативных документов.

В строительной отрасли Хуснуллин 33 года. Последние 9 из них — в столице. Такой опыт дает ему право ставить перед коллективом Минстроя самые серьезные задачи.

Социальный блок курирует вице-премьер Татьяна Голикова. Судя по ее реплике, новый глава Минздрава Михаил Мурашко пользуется большим кредитом доверия.

Выпускник Уральского государственного медицинского института, акушер-гинеколог по основной специальности. Защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую. Карьеру руководителя начал в Республике Коми.

В 2012 году Мурашко был переведен в Москву — заместителем руководителя, а потом и главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Сегодня Михаил Мурашко приехал в Госдуму — на встречу с профильным комитетом по здравоохранению.

В социальном блоке правительства — больше всего изменений. Министерство просвещения возглавит бывший глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, министерство науки — самый молодой ректор России — бывший руководитель Тюменского госуниверситета Валерий Фальков.

Министерство труда и соцзащиты — бывший замминистра финансов Антон Котяков.

Трое новичков социального блока — Мурашко, Фальков и Котяков, как и новый министр экономического развития Максим Решетников, — выпускники Школы президентского резерва. И преподавал у них, кстати, сам Михаил Мишустин.

В экономическом блоке свои посты сохранили глава Минфина Антон Силуанов, Минпромторга Денис Мантуров, сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Минстроя и ЖКХ Владимир Якушев, Минэнерго Александр Новак.

Работу ТЭК теперь будет курировать вице-премьер Юрий Борисов, который считает, что грамотно поставленные цели и правильная работа с инвестициями должны обеспечить дальнейший рост экономики.

Сохранили свои позиции большинство министров силового блока. Главой Минобороны переназначен Сергей Шойгу, МВД — Владимир Колокольцев, МЧС — Евгений Зиничев.

Новый руководитель — в Министерстве юстиции: туда с поста вице-премьера перешел Константин Чуйченко.

Министерством иностранных дел по-прежнему будет руководить Сергей Лавров. Он, кстати, самый возрастной министр. Ему уже 69 лет.

Средний же возраст нового кабинета министров — 50 лет.

Пост министра транспорта сохранил Евгений Дитрих. Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал бывший вице-президент Ростелекома Максут Шадаев.

Часть надзорных ведомств теперь переподчинены напрямую правительству. Это сделано ради укрепления трехзвенной вертикали исполнительной власти: вице-премьеры — министерства — службы. Причем, нагрузка на министров возрастет.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает, что перед правительством сегодня стоят новые и серьезные вызовы, на которые они должны эффективно ответить.

"Радует, что в составе кабинета люди профессиональные, опытные в самых разных сферах. Это современно мыслящие люди, хорошо образованные, молодые", — говорит Матвиенко.

Законотворцы тоже поучаствовали в работе над формированием нового кабинета.

Михаил Мишустин прежде, чем провести назначения, встречался с депутатами Госдумы, проводил консультации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечает, что встречи с фракциями показали результативность.

Кабинет был сформирован как никогда быстро — спустя всего шесть дней после отставки правительства. Теперь важно, чтобы министры как можно быстрее приступили к выполнению конкретных задач.

Ранее по теме

Сейчас

18:27

В Петербурге госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус

17:37

В Китае выросло число жертв коронавируса

15:40

Думский комитет по информационной политике возглавил Хинштейн

15:27

Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз

15:15

Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи

12:34

Чайка назначен полпредом на Северном Кавказе

12:17

"Миссис Вселенная-2020" стала 43-летняя петербурженка

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин призвал внедрять практику на производствах для студентов российских вузов

Путин призвал внедрять практику на производствах для студентов российских вузов

1 час назад
"Буду с любовью вспоминать это время": Мединский попрощался с Минкультом

"Буду с любовью вспоминать это время": Мединский попрощался с Минкультом

1 час назад
У одного из госпитализированных в Петербурге коронавирус не подтвердился

У одного из госпитализированных в Петербурге коронавирус не подтвердился

38 минут назад
Почему Польша хочет забыть войну: в Москве раскрыли новые документы опытов над людьми

Почему Польша хочет забыть войну: в Москве раскрыли новые документы опытов над людьми

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 23 января

11:00

Встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху
12:40

Открытие памятника защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти"
14:30

Форум "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом"
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
После прорыва трубы с кипятком в мини-отеле Перми задержан сотрудник МЧС

После прорыва трубы с кипятком в мини-отеле Перми задержан сотрудник МЧС

2 часа назад
Из-за тромба скоропостижно скончался сын Раисы Рязановой Данила Перов

Из-за тромба скоропостижно скончался сын Раисы Рязановой Данила Перов

2 часа назад
В Подмосковье умер таксист после 9 банок энергетика и 28 часов работы

В Подмосковье умер таксист после 9 банок энергетика и 28 часов работы

2 часа назад
На официальном YouTube-канале американского Белого дома Ирак назвали Ираном

На официальном YouTube-канале американского Белого дома Ирак назвали Ираном

1 час назад
Валентина Талызина призналась, что была для Рязанова "домработницей у жены"

Валентина Талызина призналась, что была для Рязанова "домработницей у жены"

4 часа назад
Онколог Стива Джобса рассказал о правилах жизни в мегаполисе

Онколог Стива Джобса рассказал о правилах жизни в мегаполисе

2 часа назад
Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

13 часов назад
Изобрели прибор, который позволяет делать уколы без использования шприца

Изобрели прибор, который позволяет делать уколы без использования шприца

1 час назад
Из-за теплой зимы в России активизировались клещи

Из-за теплой зимы в России активизировались клещи

12 часов назад
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

4 часа назад
РМЖ: что нужно знать о клинических исследованиях

РМЖ: что нужно знать о клинических исследованиях

4 часа назад
В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

6 часов назад
Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

20.01.2020 16:16
2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

20.01.2020 14:10
"Вторжение": такого Петрова зрители еще не видели

"Вторжение": такого Петрова зрители еще не видели

20.01.2020 13:29
Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

20.01.2020 08:10
А вы Месси ждали? Слуцкий высказался о новичке "Рубина"

А вы Месси ждали? Слуцкий высказался о новичке "Рубина"

41 минута назад
Мода на "тёмный режим" добралась до WhatsApp

Мода на "тёмный режим" добралась до WhatsApp

1 час назад
Суд продлил арест экс-министру Абызову

Суд продлил арест экс-министру Абызову

1 час назад
General Motors показала автомобиль будущего без руля и педалей

General Motors показала автомобиль будущего без руля и педалей

1 час назад
Мама не против: 13-летняя сибирячка решила рожать от 10-летнего друга

Мама не против: 13-летняя сибирячка решила рожать от 10-летнего друга

2 часа назад
Воздух в США самый чистый: Трамп ответил на критику Тунберг

Воздух в США самый чистый: Трамп ответил на критику Тунберг

2 часа назад
Российские хоккеисты завоевали золото юношеских Олимпийских игр

Российские хоккеисты завоевали золото юношеских Олимпийских игр

2 часа назад
Последствия лечения антибиотиками будет устранять родственница опасных бактерий

Последствия лечения антибиотиками будет устранять родственница опасных бактерий

2 часа назад
Раскрыты все цены и комплектации нового Kia Seltos

Раскрыты все цены и комплектации нового Kia Seltos

2 часа назад
Bloomberg: дешёвый iPhone 9 выпустят уже в марте

Bloomberg: дешёвый iPhone 9 выпустят уже в марте

2 часа назад
Google выпустила три "лекарства" от смартфонной зависимости

Google выпустила три "лекарства" от смартфонной зависимости

2 часа назад
В США неизвестный избил экс-звезду NBA Делонте Уэста

В США неизвестный избил экс-звезду NBA Делонте Уэста

3 часа назад
Солдатам-срочникам могут начать платить зарплату

Солдатам-срочникам могут начать платить зарплату

3 часа назад
Нетрезвых водителей отправят на принудительное лечение алкоголизма

Нетрезвых водителей отправят на принудительное лечение алкоголизма

3 часа назад
Умер основатель комик-группы "Монти Пайтон"

Умер основатель комик-группы "Монти Пайтон"

4 часа назад
За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

4 часа назад
Уволен инспектор ДПС, который заливал виски вместо "омывайки"

Уволен инспектор ДПС, который заливал виски вместо "омывайки"

4 часа назад
Правительство национального согласия обвинило Хафтара в обстреле Триполи

Правительство национального согласия обвинило Хафтара в обстреле Триполи

4 часа назад
Симоньян иронично объяснила, почему у нее не могло быть сердечного приступа

Симоньян иронично объяснила, почему у нее не могло быть сердечного приступа

5 часов назад
В Ржеве детсадовцев водили на экскурсию в продуктовый магазин

В Ржеве детсадовцев водили на экскурсию в продуктовый магазин

5 часов назад
Девушку оштрафовали на 250 000 рублей за поездку на каршеринге (рискует каждый)

Девушку оштрафовали на 250 000 рублей за поездку на каршеринге (рискует каждый)

5 часов назад
Москвичка пригрозила вместе с внуком выпрыгнуть в окно из-за требований опеки

Москвичка пригрозила вместе с внуком выпрыгнуть в окно из-за требований опеки

5 часов назад
Подмосковная полиция заинтересовалась комиком Долгополовым после выступления в питерском клубе

Подмосковная полиция заинтересовалась комиком Долгополовым после выступления в питерском клубе

6 часов назад
Жириновский предложил ввести для чиновников новый рабочий режим

Жириновский предложил ввести для чиновников новый рабочий режим

6 часов назад
20 ударов ножом от аниматора: отель должен будет оплатить лечение российского мальчика

20 ударов ножом от аниматора: отель должен будет оплатить лечение российского мальчика

6 часов назад
"Нет трубы": в московском аквапарке указали на невозможность попадания ребенка в слив

"Нет трубы": в московском аквапарке указали на невозможность попадания ребенка в слив

6 часов назад
Перепроверили: химикаты из солнцезащитных средств проникают в кровь

Перепроверили: химикаты из солнцезащитных средств проникают в кровь

7 часов назад
"Русский Prado" от УАЗ: новые детали интерьера

"Русский Prado" от УАЗ: новые детали интерьера

8 часов назад
В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг"

В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг"

9 часов назад
Владимир Спиваков завершит Рождественский фестиваль Большой мессой Моцарта

Владимир Спиваков завершит Рождественский фестиваль Большой мессой Моцарта

21.01.2020 14:59

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку