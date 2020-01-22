Новые министры: первый день работы

Премьер Михаил Мишустин 22 января подписал первые поручения на новом посту. Глава правительства распорядился подготовить изменения в закон о федеральном бюджете, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда, чтобы реализовать идеи, которые президент сформулировал в своем Послании. С этой же целью уточнить единый план по достижению национальных целей развития должны в Минэкономразвития. А министров нового кабинета сегодня представляли подчиненным.

У российского спорта полностью сменилось руководство. Новый министр — Олег Матыцин и новый вице-премьер — Дмитрий Чернышенко. Оба сразу берут высокий темп.

"Мы должны увеличить эффективность работы в разы и взять на себя личную ответственность за тот результат, который должны продемонстрировать", — говорит зампредседателя правительства РФ по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Олег Матыцин почти всю сознательную жизнь (как минимум 35 лет) так или иначе связан с Российским государственным университетом физкультуры, спорта, молодежи и туризма. Учился в нем, там же закончил аспирантуру. Работал тренером, преподавал и занимал руководящие посты. В общем, о профессиональном спортивном образовании Матыцин знает все. А еще он — выпускник Пекинского университета спорта и Российской академии госслужбы.

Матыцин говорит, что будет ставить задачи, основанные на общей глобальной стратегии развития государства, здоровья нации и будущего поколения.

Представили также нового руководителя коллективу Министерства культуры. Ольга Любимова — из известной династии деятелей искусства: ее прадедом был сам великий Качалов.

Отец — Борис Любимов — руководит Щепкинским театральным училищем. Ольга Любимова окончила журфак МГУ и ГИТИС, работала на телевидении, потом несколько лет возглавляла департамент кинематографии Минкульта.

"У нас есть команда, в которой работать не страшно. Мы не подводили друг друга. И я уверена, что продолжим работать в том же темпе", — говорит Ольга Любимова.

В министерствах природных ресурсов и сельского хозяйства руководители — прежние, но коллективам их сегодня представила новый вице-премьер Виктория Абрамченко.

Сначала она прибыла в офис Минприроды с Дмитрием Кобылкиным.

"Самая главная задача, которая поставлена в Послании, — это выполнение национального проекта "Экология". Это задача номер один", — говорит зампредседателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства Виктория Абрамченко.

Потом — в Минсельхоз с Дмитрием Патрушевым.

Бывшая глава Росреестра будет курировать работу этих двух министерств. Впрочем, в Минсельхозе Абрамченко тоже поработала — четыре года назад, статс-секретарем — заместителем министра. Плюс профильное образование в Красноярском государственном аграрном университете.

По сравнению с прошлым правительством нынешнее стало меньше. Минус один вице-премьер: вместо десяти заместителей у главы правительства теперь девять.

Причем, шесть из них — новые. Среди них: бывшие замы главы Мишустина в ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, а также Марат Хуснуллин, который сегодня уже провел первое совещание.

Зампредседателя правительства РФ по вопросам строительства и региональной политики Марат Хуснуллин ставит главную задачу – в самые короткие сроки "освободить стройку от излишних ограничений" путем изменения нормативных документов.

В строительной отрасли Хуснуллин 33 года. Последние 9 из них — в столице. Такой опыт дает ему право ставить перед коллективом Минстроя самые серьезные задачи.

Социальный блок курирует вице-премьер Татьяна Голикова. Судя по ее реплике, новый глава Минздрава Михаил Мурашко пользуется большим кредитом доверия.

Выпускник Уральского государственного медицинского института, акушер-гинеколог по основной специальности. Защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую. Карьеру руководителя начал в Республике Коми.

В 2012 году Мурашко был переведен в Москву — заместителем руководителя, а потом и главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Сегодня Михаил Мурашко приехал в Госдуму — на встречу с профильным комитетом по здравоохранению.

В социальном блоке правительства — больше всего изменений. Министерство просвещения возглавит бывший глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, министерство науки — самый молодой ректор России — бывший руководитель Тюменского госуниверситета Валерий Фальков.

Министерство труда и соцзащиты — бывший замминистра финансов Антон Котяков.

Трое новичков социального блока — Мурашко, Фальков и Котяков, как и новый министр экономического развития Максим Решетников, — выпускники Школы президентского резерва. И преподавал у них, кстати, сам Михаил Мишустин.

В экономическом блоке свои посты сохранили глава Минфина Антон Силуанов, Минпромторга Денис Мантуров, сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Минстроя и ЖКХ Владимир Якушев, Минэнерго Александр Новак.

Работу ТЭК теперь будет курировать вице-премьер Юрий Борисов, который считает, что грамотно поставленные цели и правильная работа с инвестициями должны обеспечить дальнейший рост экономики.

Сохранили свои позиции большинство министров силового блока. Главой Минобороны переназначен Сергей Шойгу, МВД — Владимир Колокольцев, МЧС — Евгений Зиничев.

Новый руководитель — в Министерстве юстиции: туда с поста вице-премьера перешел Константин Чуйченко.

Министерством иностранных дел по-прежнему будет руководить Сергей Лавров. Он, кстати, самый возрастной министр. Ему уже 69 лет.

Средний же возраст нового кабинета министров — 50 лет.

Пост министра транспорта сохранил Евгений Дитрих. Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал бывший вице-президент Ростелекома Максут Шадаев.

Часть надзорных ведомств теперь переподчинены напрямую правительству. Это сделано ради укрепления трехзвенной вертикали исполнительной власти: вице-премьеры — министерства — службы. Причем, нагрузка на министров возрастет.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает, что перед правительством сегодня стоят новые и серьезные вызовы, на которые они должны эффективно ответить.

"Радует, что в составе кабинета люди профессиональные, опытные в самых разных сферах. Это современно мыслящие люди, хорошо образованные, молодые", — говорит Матвиенко.

Законотворцы тоже поучаствовали в работе над формированием нового кабинета.

Михаил Мишустин прежде, чем провести назначения, встречался с депутатами Госдумы, проводил консультации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечает, что встречи с фракциями показали результативность.

Кабинет был сформирован как никогда быстро — спустя всего шесть дней после отставки правительства. Теперь важно, чтобы министры как можно быстрее приступили к выполнению конкретных задач.