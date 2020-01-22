Боевики трижды за день атаковали сирийских военных в Идлибе

Боевики произвели три атаки на сирийских военнослужащих в провинции Идлиб 22 января. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"Формирования террористической группировки "Исламская партия Туркестана", действующие в провинции Идлиб, трижды атаковали правительственные войска", – цитирует генерала ТАСС. По его словам, все нападения были отражены.

В результате этих атак погибли восемь бойцов правительственных сил Сирии, 21 военнослужащий получил ранения.

Боренков сообщил также, что за последние сутки боевики 55 раз обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама. Во время обстрелов западных пригородов Алеппо погибли 12 и получили ранения 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Как сообщалось ранее, вечером 19 января боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Средствами противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотных летательных аппарата боевиков.