Тема:

Конфликт в Сирии 40 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
22 января 202020:25

Боевики трижды за день атаковали сирийских военных в Идлибе

twitter.com

Боевики произвели три атаки на сирийских военнослужащих в провинции Идлиб 22 января. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"Формирования террористической группировки "Исламская партия Туркестана", действующие в провинции Идлиб, трижды атаковали правительственные войска", – цитирует генерала ТАСС. По его словам, все нападения были отражены.

В результате этих атак погибли восемь бойцов правительственных сил Сирии, 21 военнослужащий получил ранения.

Боренков сообщил также, что за последние сутки боевики 55 раз обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама. Во время обстрелов западных пригородов Алеппо погибли 12 и получили ранения 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Как сообщалось ранее, вечером 19 января боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Средствами противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотных летательных аппарата боевиков.

Ранее по теме

Сейчас

18:27

В Петербурге госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус

17:37

В Китае выросло число жертв коронавируса

15:40

Думский комитет по информационной политике возглавил Хинштейн

15:27

Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз

15:15

Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи

12:34

Чайка назначен полпредом на Северном Кавказе

12:17

"Миссис Вселенная-2020" стала 43-летняя петербурженка

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин призвал внедрять практику на производствах для студентов российских вузов

Путин призвал внедрять практику на производствах для студентов российских вузов

1 час назад
"Буду с любовью вспоминать это время": Мединский попрощался с Минкультом

"Буду с любовью вспоминать это время": Мединский попрощался с Минкультом

1 час назад
У одного из госпитализированных в Петербурге коронавирус не подтвердился

У одного из госпитализированных в Петербурге коронавирус не подтвердился

36 минут назад
Почему Польша хочет забыть войну: в Москве раскрыли новые документы опытов над людьми

Почему Польша хочет забыть войну: в Москве раскрыли новые документы опытов над людьми

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 23 января

11:00

Встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху
12:40

Открытие памятника защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти"
14:30

Форум "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом"
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
После прорыва трубы с кипятком в мини-отеле Перми задержан сотрудник МЧС

После прорыва трубы с кипятком в мини-отеле Перми задержан сотрудник МЧС

2 часа назад
Из-за тромба скоропостижно скончался сын Раисы Рязановой Данила Перов

Из-за тромба скоропостижно скончался сын Раисы Рязановой Данила Перов

2 часа назад
В Подмосковье умер таксист после 9 банок энергетика и 28 часов работы

В Подмосковье умер таксист после 9 банок энергетика и 28 часов работы

2 часа назад
На официальном YouTube-канале американского Белого дома Ирак назвали Ираном

На официальном YouTube-канале американского Белого дома Ирак назвали Ираном

1 час назад
Валентина Талызина призналась, что была для Рязанова "домработницей у жены"

Валентина Талызина призналась, что была для Рязанова "домработницей у жены"

4 часа назад
Онколог Стива Джобса рассказал о правилах жизни в мегаполисе

Онколог Стива Джобса рассказал о правилах жизни в мегаполисе

1 час назад
Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

13 часов назад
Изобрели прибор, который позволяет делать уколы без использования шприца

Изобрели прибор, который позволяет делать уколы без использования шприца

1 час назад
Из-за теплой зимы в России активизировались клещи

Из-за теплой зимы в России активизировались клещи

12 часов назад
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

4 часа назад
РМЖ: что нужно знать о клинических исследованиях

РМЖ: что нужно знать о клинических исследованиях

4 часа назад
В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

6 часов назад
Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

20.01.2020 16:16
2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

20.01.2020 14:10
"Вторжение": такого Петрова зрители еще не видели

"Вторжение": такого Петрова зрители еще не видели

20.01.2020 13:29
Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

20.01.2020 08:10
А вы Месси ждали? Слуцкий высказался о новичке "Рубина"

А вы Месси ждали? Слуцкий высказался о новичке "Рубина"

39 минут назад
Мода на "тёмный режим" добралась до WhatsApp

Мода на "тёмный режим" добралась до WhatsApp

1 час назад
Суд продлил арест экс-министру Абызову

Суд продлил арест экс-министру Абызову

1 час назад
General Motors показала автомобиль будущего без руля и педалей

General Motors показала автомобиль будущего без руля и педалей

1 час назад
Мама не против: 13-летняя сибирячка решила рожать от 10-летнего друга

Мама не против: 13-летняя сибирячка решила рожать от 10-летнего друга

2 часа назад
Воздух в США самый чистый: Трамп ответил на критику Тунберг

Воздух в США самый чистый: Трамп ответил на критику Тунберг

2 часа назад
Российские хоккеисты завоевали золото юношеских Олимпийских игр

Российские хоккеисты завоевали золото юношеских Олимпийских игр

2 часа назад
Последствия лечения антибиотиками будет устранять родственница опасных бактерий

Последствия лечения антибиотиками будет устранять родственница опасных бактерий

2 часа назад
Раскрыты все цены и комплектации нового Kia Seltos

Раскрыты все цены и комплектации нового Kia Seltos

2 часа назад
Bloomberg: дешёвый iPhone 9 выпустят уже в марте

Bloomberg: дешёвый iPhone 9 выпустят уже в марте

2 часа назад
Google выпустила три "лекарства" от смартфонной зависимости

Google выпустила три "лекарства" от смартфонной зависимости

2 часа назад
В США неизвестный избил экс-звезду NBA Делонте Уэста

В США неизвестный избил экс-звезду NBA Делонте Уэста

3 часа назад
Солдатам-срочникам могут начать платить зарплату

Солдатам-срочникам могут начать платить зарплату

3 часа назад
Нетрезвых водителей отправят на принудительное лечение алкоголизма

Нетрезвых водителей отправят на принудительное лечение алкоголизма

3 часа назад
Умер основатель комик-группы "Монти Пайтон"

Умер основатель комик-группы "Монти Пайтон"

4 часа назад
За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

4 часа назад
Уволен инспектор ДПС, который заливал виски вместо "омывайки"

Уволен инспектор ДПС, который заливал виски вместо "омывайки"

4 часа назад
Правительство национального согласия обвинило Хафтара в обстреле Триполи

Правительство национального согласия обвинило Хафтара в обстреле Триполи

4 часа назад
Симоньян иронично объяснила, почему у нее не могло быть сердечного приступа

Симоньян иронично объяснила, почему у нее не могло быть сердечного приступа

5 часов назад
В Ржеве детсадовцев водили на экскурсию в продуктовый магазин

В Ржеве детсадовцев водили на экскурсию в продуктовый магазин

5 часов назад
Девушку оштрафовали на 250 000 рублей за поездку на каршеринге (рискует каждый)

Девушку оштрафовали на 250 000 рублей за поездку на каршеринге (рискует каждый)

5 часов назад
Москвичка пригрозила вместе с внуком выпрыгнуть в окно из-за требований опеки

Москвичка пригрозила вместе с внуком выпрыгнуть в окно из-за требований опеки

5 часов назад
Подмосковная полиция заинтересовалась комиком Долгополовым после выступления в питерском клубе

Подмосковная полиция заинтересовалась комиком Долгополовым после выступления в питерском клубе

6 часов назад
Жириновский предложил ввести для чиновников новый рабочий режим

Жириновский предложил ввести для чиновников новый рабочий режим

6 часов назад
20 ударов ножом от аниматора: отель должен будет оплатить лечение российского мальчика

20 ударов ножом от аниматора: отель должен будет оплатить лечение российского мальчика

6 часов назад
"Нет трубы": в московском аквапарке указали на невозможность попадания ребенка в слив

"Нет трубы": в московском аквапарке указали на невозможность попадания ребенка в слив

6 часов назад
Перепроверили: химикаты из солнцезащитных средств проникают в кровь

Перепроверили: химикаты из солнцезащитных средств проникают в кровь

7 часов назад
"Русский Prado" от УАЗ: новые детали интерьера

"Русский Prado" от УАЗ: новые детали интерьера

8 часов назад
В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг"

В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг"

9 часов назад
Владимир Спиваков завершит Рождественский фестиваль Большой мессой Моцарта

Владимир Спиваков завершит Рождественский фестиваль Большой мессой Моцарта

21.01.2020 14:59

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку