А вы Месси ждали? Слуцкий высказался о новичке "Рубина"

Главный тренер футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий ответил болельщику, который назвал "ноунеймом" швейцарского новичка команды Дарко Йевтича, перешедшего в стан казанцев из польского "Леха".

В комментариях к посту "Рубина" с объявлением о переходе футболиста в Instagram болельщик с ником nik_wilde_ задал вопрос: "Что за ноунем?" В ответ российской специалист написал: "А Вы Месси ждали?".

Леонид Слуцкий прокомментировал переход Йевтича в "Рубин". pic.twitter.com/kkEMDGWJxa — Артем Локалов (@lokalov) January 22, 2020

Напомним, Йевтич – воспитанник швейцарского "Базеля", откуда перешел в "Лех", в составе которого в текущем сезоне принял участие в 21-й игре во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.