Чайка о своем назначении полпредом в СКФО: в этом есть историческая справедливость

Бывший генпрокурор Юрий Чайка, ставший полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), прокомментировал свое назначение.

"Это предложение (должности поспреда – ред.) было очень неожиданным, но очень комфортным, – сказал Чайка корреспонденту ТАСС. – Дело в том, что история моего рода напрямую связана с Кавказом. Я родовой кубанский казак – мой дед служил в конвое наместника Его императорского Величества на Кавказе".

По словам Чайки, он возвращается на Кавказ "в другой роли", чтобы продолжать дело деда. В этом, по его мнению, есть "определенная историческая справедливость".

Ранее 22 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО. Бывший генпрокурор, проработавший на своем посту 13 лет и 7 месяцев, 20 января был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Совет Федерации одобрил это решение и утвердил на посту генпрокурора Игоря Краснова.