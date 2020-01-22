Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
22 января 202021:30

Летевший в Мурманск пассажирский лайнер вернулся в Пулково из-за непогоды

Global Look Press

Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший из аэропорта Пулково в Мурманск, вынужден был вернуться в Санкт-Петербург из-за непогоды. Как сообщил представитель перевозчика, в Мурманске 22 января идет сильный снег, сопровождающийся ветром.

"Командир рейса 6345 принял решение уйти на запасной аэродром по метеоусловиям в аэропорту Мурманска", – цитирует ТАСС представителя авиакомпании.

Если погода в пункте назначения в ближайшее время улучшится, что лайнер вылетит туда позже, добавил собеседник агентства.

По данным ГТРК "Мурман", аэропорт Мурманск закрыт для приема и выпуска самолетов до 22:00 по московскому времени. До этого момента будет производиться очистка взлетно-посадочной полосы от снега.

Как сообщалось ранее, утром 22 января в Мурманской области из-за метеорологической обстановки перекрыли участок федеральной трассы "Кола". Спасателям пришлось выручать застрявших в снегу водителей. На трассе был развернут пункт обогрева, где люди могли пережить непогоду.

Тем временем из-за ухудшения погоды закрыли международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта Евгений Кузнецов.

Он уточнил, воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты из-за снегопада и сильного ветра.

По словам Кузнецова, аэродромная служба аэропорта переведена на усиленный режим работы. Вся спецтехника брошена на расчистку, ВПП, но привести ее в надлежащее состояние пока не позволяют погодные условия.

Сейчас

21:44

Ни у кого из госпитализированных в Петербурге не обнаружили коронавирус

18:27

В Петербурге госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус

17:37

В Китае выросло число жертв коронавируса

15:40

Думский комитет по информационной политике возглавил Хинштейн

15:27

Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз

15:15

Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи

12:34

Чайка назначен полпредом на Северном Кавказе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Конституция, рост доходов, демография: Путин лично разъяснил ключевые моменты Послания

Конституция, рост доходов, демография: Путин лично разъяснил ключевые моменты Послания

43 минуты назад
Новые министры: первый день работы

Новые министры: первый день работы

53 минуты назад
У одного из госпитализированных в Петербурге коронавирус не подтвердился

У одного из госпитализированных в Петербурге коронавирус не подтвердился

1 час назад
"Буду с любовью вспоминать это время": Мединский попрощался с Минкультом

"Буду с любовью вспоминать это время": Мединский попрощался с Минкультом

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 23 января

11:00

Встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху
12:40

Открытие памятника защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти"
14:30

Форум "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом"
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Дискуссии форума в Давосе: Трамп избежал встречи с Зеленским и признался в зависти Тунберг

Дискуссии форума в Давосе: Трамп избежал встречи с Зеленским и признался в зависти Тунберг

20 минут назад
Из-за тромба скоропостижно скончался сын Раисы Рязановой Данила Перов

Из-за тромба скоропостижно скончался сын Раисы Рязановой Данила Перов

3 часа назад
В Подмосковье умер таксист после 9 банок энергетика и 28 часов работы

В Подмосковье умер таксист после 9 банок энергетика и 28 часов работы

3 часа назад
На официальном YouTube-канале американского Белого дома Ирак назвали Ираном

На официальном YouTube-канале американского Белого дома Ирак назвали Ираном

2 часа назад
Заведено дело на пенсионерку, угрожавшую выкинуть из окна своего правнука

Заведено дело на пенсионерку, угрожавшую выкинуть из окна своего правнука

27 минут назад
Онколог Стива Джобса рассказал о правилах жизни в мегаполисе

Онколог Стива Джобса рассказал о правилах жизни в мегаполисе

2 часа назад
Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

14 часов назад
Изобрели прибор, который позволяет делать уколы без использования шприца

Изобрели прибор, который позволяет делать уколы без использования шприца

2 часа назад
В Испании ввели режим ЧС из-за урагана "Глория"

В Испании ввели режим ЧС из-за урагана "Глория"

47 минут назад
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

5 часов назад
РМЖ: что нужно знать о клинических исследованиях

РМЖ: что нужно знать о клинических исследованиях

5 часов назад
В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

7 часов назад
Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

20.01.2020 16:16
2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

20.01.2020 14:10
"Вторжение": такого Петрова зрители еще не видели

"Вторжение": такого Петрова зрители еще не видели

20.01.2020 13:29
Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

20.01.2020 08:10
Ребенку грозит ампутация из-за того, что скорая помощь отказалась везти его в больницу

Ребенку грозит ампутация из-за того, что скорая помощь отказалась везти его в больницу

13 минут назад
В ООН потребовали расследовать взлом смартфона богатейшего человека в мире

В ООН потребовали расследовать взлом смартфона богатейшего человека в мире

54 минуты назад
А вы Месси ждали? Слуцкий высказался о новичке "Рубина"

А вы Месси ждали? Слуцкий высказался о новичке "Рубина"

1 час назад
Мода на "тёмный режим" добралась до WhatsApp

Мода на "тёмный режим" добралась до WhatsApp

1 час назад
Суд продлил арест экс-министру Абызову

Суд продлил арест экс-министру Абызову

2 часа назад
General Motors показала автомобиль будущего без руля и педалей

General Motors показала автомобиль будущего без руля и педалей

2 часа назад
Мама не против: 13-летняя сибирячка решила рожать от 10-летнего друга

Мама не против: 13-летняя сибирячка решила рожать от 10-летнего друга

3 часа назад
Воздух в США самый чистый: Трамп ответил на критику Тунберг

Воздух в США самый чистый: Трамп ответил на критику Тунберг

3 часа назад
Российские хоккеисты завоевали золото юношеских Олимпийских игр

Российские хоккеисты завоевали золото юношеских Олимпийских игр

3 часа назад
Последствия лечения антибиотиками будет устранять родственница опасных бактерий

Последствия лечения антибиотиками будет устранять родственница опасных бактерий

3 часа назад
Раскрыты все цены и комплектации нового Kia Seltos

Раскрыты все цены и комплектации нового Kia Seltos

3 часа назад
Bloomberg: дешёвый iPhone 9 выпустят уже в марте

Bloomberg: дешёвый iPhone 9 выпустят уже в марте

3 часа назад
После прорыва трубы с кипятком в мини-отеле Перми задержан сотрудник МЧС

После прорыва трубы с кипятком в мини-отеле Перми задержан сотрудник МЧС

3 часа назад
Почему Польша хочет забыть войну: в Москве раскрыли новые документы опытов над людьми

Почему Польша хочет забыть войну: в Москве раскрыли новые документы опытов над людьми

3 часа назад
Google выпустила три "лекарства" от смартфонной зависимости

Google выпустила три "лекарства" от смартфонной зависимости

3 часа назад
В США неизвестный избил экс-звезду NBA Делонте Уэста

В США неизвестный избил экс-звезду NBA Делонте Уэста

4 часа назад
Солдатам-срочникам могут начать платить зарплату

Солдатам-срочникам могут начать платить зарплату

4 часа назад
Нетрезвых водителей отправят на принудительное лечение алкоголизма

Нетрезвых водителей отправят на принудительное лечение алкоголизма

4 часа назад
Валентина Талызина призналась, что была для Рязанова "домработницей у жены"

Валентина Талызина призналась, что была для Рязанова "домработницей у жены"

4 часа назад
За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

5 часов назад
Уволен инспектор ДПС, который заливал виски вместо "омывайки"

Уволен инспектор ДПС, который заливал виски вместо "омывайки"

5 часов назад
Правительство национального согласия обвинило Хафтара в обстреле Триполи

Правительство национального согласия обвинило Хафтара в обстреле Триполи

5 часов назад
В Ржеве детсадовцев водили на экскурсию в продуктовый магазин

В Ржеве детсадовцев водили на экскурсию в продуктовый магазин

6 часов назад
Девушку оштрафовали на 250 000 рублей за поездку на каршеринге (рискует каждый)

Девушку оштрафовали на 250 000 рублей за поездку на каршеринге (рискует каждый)

6 часов назад
Жириновский предложил ввести для чиновников новый рабочий режим

Жириновский предложил ввести для чиновников новый рабочий режим

7 часов назад
20 ударов ножом от аниматора: отель должен будет оплатить лечение российского мальчика

20 ударов ножом от аниматора: отель должен будет оплатить лечение российского мальчика

7 часов назад
"Нет трубы": в московском аквапарке указали на невозможность попадания ребенка в слив

"Нет трубы": в московском аквапарке указали на невозможность попадания ребенка в слив

7 часов назад
Перепроверили: химикаты из солнцезащитных средств проникают в кровь

Перепроверили: химикаты из солнцезащитных средств проникают в кровь

8 часов назад
"Русский Prado" от УАЗ: новые детали интерьера

"Русский Prado" от УАЗ: новые детали интерьера

9 часов назад
В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг"

В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг"

10 часов назад
Владимир Спиваков завершит Рождественский фестиваль Большой мессой Моцарта

Владимир Спиваков завершит Рождественский фестиваль Большой мессой Моцарта

21.01.2020 14:59

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку