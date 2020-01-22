Летевший в Мурманск пассажирский лайнер вернулся в Пулково из-за непогоды

Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший из аэропорта Пулково в Мурманск, вынужден был вернуться в Санкт-Петербург из-за непогоды. Как сообщил представитель перевозчика, в Мурманске 22 января идет сильный снег, сопровождающийся ветром.

"Командир рейса 6345 принял решение уйти на запасной аэродром по метеоусловиям в аэропорту Мурманска", – цитирует ТАСС представителя авиакомпании.

Если погода в пункте назначения в ближайшее время улучшится, что лайнер вылетит туда позже, добавил собеседник агентства.

По данным ГТРК "Мурман", аэропорт Мурманск закрыт для приема и выпуска самолетов до 22:00 по московскому времени. До этого момента будет производиться очистка взлетно-посадочной полосы от снега.

Как сообщалось ранее, утром 22 января в Мурманской области из-за метеорологической обстановки перекрыли участок федеральной трассы "Кола". Спасателям пришлось выручать застрявших в снегу водителей. На трассе был развернут пункт обогрева, где люди могли пережить непогоду.

Тем временем из-за ухудшения погоды закрыли международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта Евгений Кузнецов.

Он уточнил, воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты из-за снегопада и сильного ветра.

По словам Кузнецова, аэродромная служба аэропорта переведена на усиленный режим работы. Вся спецтехника брошена на расчистку, ВПП, но привести ее в надлежащее состояние пока не позволяют погодные условия.