Ни у кого из госпитализированных в Петербурге не обнаружили коронавирус

Врачи не выявили новый вид коронавируса у двух пациентов, госпитализированных в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"В настоящий момент никому из указанных пациентов диагноз коронавирусной инфекции не установлен, – цитирует ТАСС сообщение ведомства. – Нельзя исключать того, что их состояние вызвано ОРВИ".