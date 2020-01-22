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Допинг-скандалы 56 минут назад

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22 января 202022:33

WADA временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию. Эта приостановка запрещает российской организации выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови.

Как сообщает пресс-служба WADA, данное решение останется в силе до завершения дисциплинарного разбирательства, которое связано с обвинением российской стороны в нарушении ряда антидопинговых правил.

Ранее исполнительный комитет WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию о лишении на четыре года участия России в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, а также запретил спортсменам выступать под российским флагом.

Напомним, серия допинговых скандалов в России началась в 2014 году, когда немецкий телеканал ARD показал документальный фильм Хайо Зеппельта "Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей", в котором супруги Виталий и Юлия Степанова рассказали о приеме запрещенных препаратов, а также о подмене допинг-проб.

В 2015 году WADA создало независимую комиссию, которая провела расследование и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить Россию от международных соревнований. IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, а WADA признало деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.

Весной 2016 года экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью The New York Times обвинил Россию в поддержке допинговой системы на государственном уровне. WADA пригласило канадского профессора Ричарда Макларена для расследования данных, предоставленных Родченковым.

Летом того же года Макларен опубликовал первую часть своего доклада, в которой утверждалось, что в России создана система по скрытию положительных допинг-проб. По итогам доклада WADA рекомендовала отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Несмотря на обвинения, МОК допустил российских спортсменов до Игр в Рио, за исключением легкоатлетов и тяжелоатлетов.

В декабре 2016 года Макларен опубликовал вторую часть доклада. Из документа стало известно, что в допинговую программу в России были вовлечены более тысячи спортсменов, среди которых несколько золотых медалистов Игр в Сочи.

Спустя год МОК не допустил Россию до зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. При этом, "чистым" российским спортсменам позволили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. После Игр в Южной Корее WADA восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Условием стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах. Россия выполнила обязательства, но с опозданием.

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