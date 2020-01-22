Фургон протащил сбитую пенсионерку по асфальту в Саратове

Пожилой жительнице Саратова повезло выжить после того, как ее сбил двигавшийся задним ходом грузовик. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла днем 22 января на улице Азина. На кадрах видно, как пенсионерка вышла из магазина и стала пересчитывать мелочь на дороге. В этот момент ее сбила сдававшая назад грузовая "Газель". Женщина попала в "слепую зону", так что водитель ее даже не видел.

В результате фургон протащил сбитую пенсионерку несколько метров по асфальту. Свидетелем происшествия стал вышедший из магазина мужчина, он первым пришел на помощь пострадавшей. Женщина получила множество ушибов и ссадин, но выжила.