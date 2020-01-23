Московский строитель Марат Хуснуллин выходит на федеральный простор

Вице-премьер Марат Хуснуллин курирует строительство и уже провёл первое рабочее совещание в профильном Министерстве. До этого он работал заместителем мэра Москвы. О результатах можно судить как раз по темпам строительства.

Для федерального правительства – лицо новое, зато в столичном регионе уже давно хорошо узнаваемое. Марат Хуснуллин – заместитель мэра Москвы по градостроительной политике — куратор самых масштабных строек столицы. На объектах – неизменно в каске. И с грандиозными планами по развитию инфраструктуры города. Сегодня Хуснуллин был представлен новым коллегам. После короткого приветствия — сразу к деловым моментам.

Развитие дорожной инфраструктуры, социального жилья, спортивных объектов – в истории его карьеры это уже было. Реконструкция Лужников в 2014-м – работа прошла с опережением всех сроков, а в 2018-м стадион принял Чемпионат мира по футболу. Стадион "Динамо" – еще один спортивный объект мирового класса. В прошлом году в столице появился еще один, по сути, уникальный объект. Дворец художественной гимнастики Винер-Усмановой в Лужниках, там же — Дворец водных видов спорта.

По его же инициативе в 2012-м году впервые был проведен конкурс на разработку концепции развития территорий столицы и, что более важно, Подмосковья. Расширение города в юго-западном направлении – Новая Москва – теперь не только на бумаге. План активно реализуется с 2017 года.

Дорожная и транспортная сеть столицы – отдельная часть работы бывщего заместителя мэра. Строительство метро продвигалось особенно активно – заработали сразу 80 станций. Грандиозный инфраструктурный проект Московского центрального кольца и первых двух центральных диаметров – продолжает заметно разгружать столичный дорожный трафик.

Ну и какой же москвич и гость столицы не слышал о парке "Зарядье". Место, где долгое время стояло здание гостиницы "Россия" советской постройки, за рекордно короткие сроки было благоустроено, а у стен Кремля над Москва-рекой раскинулся парящий мост. Место притяжения туристов. Новая должность для Хуснуллина – в первую очередь оценка его работы, работы успешной, на строительном поприще в Москве. Теперь – время применять опыт в масштабах всей страны.