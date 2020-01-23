Дубль Переса помог "Лестеру" разгромить "Вест Хэм" в матче АПЛ

В матче 24-го тура английской премьер-лиги "Лестер Сити" на поле домашнего стадиона "Кинг Пауэр" разгромил лондонский "Вест Хэм Юнайтед" со счетом 4:1.

У победителей встречи дубль оформил Айосе Перес (81-я, 88-я минуты) и по разу отличились Харви Барнс (24) и Рикарду (45+5), а у гостей единственный мяч забил Марк Ноубл (50, пенальти).

"Лестер" одержал третью победу в последних пяти играх и с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Вест Хэм" расположился на 17-й стрчоке, имея в активе 23 очка. В следующем туре "лисы" примут "Челси", а "молотобойцы" сыграют с "Ливерпулем".