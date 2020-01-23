Бойкова и Козловский с рекордом мира выиграли короткую программу на чемпионате Европы

В Австрии завершился первый день чемпионата Европы по фигурному катанию. Закрывали соревновательную программу дня спортивные пары. Российские спортсмены заняли весь пьедестал по итогам короткой программы.

Первенствовали с мировым рекордом Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получившие за свой прокат 82,34 балла. Они перебили предыдущее мировое достижение, которое принадлежало китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цун (81,27).

Второе место заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (74,92), а замкнули тройку лидеров Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,50 балла).

Напомним, чемпионат Европы по фигурному катанию проходит на льду арены Eisstadion Liebenau в городе Грац. Произвольную программу спортивные пары представят в пятницу, 24 января.