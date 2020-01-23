Пенсионный фонд РФ возглавил Максим Топилин

На сайте российского правительства размещено распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в соответствии с которым на должность председателя правления Пенсионного фонда России назначен Максим Топилин.

Ранее Максим Топилин возглавлял Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Возглавлявший ранее Пенсионный фонд России Антон Дроздов распоряжением главы кабинета назначен заместителем министра финансов РФ.