Кубок Нидерландов. Футболисты "Аякса" забили семь безответных мячей в ворота "Спакенбурга"

В матче 1/8 финала Кубка Нидерландов амстердамский "Аякс" на поле домашней "Йохан Кройф Арены" разгромил "Спакенбург", забив в ворота соперника семь безответных мячей – 7:0.

У победителей встречи хет-трик оформил Сим де Йонг, дубль – Лассина Траоре и по разу отличились Душан Тадич и Наджи Юнювар.

Таким образом, "Аякс" вышел в четвертьфинал турнира, где в среду, 12 февраля, сыграет с "Витессом", который в 1/8 финала переиграл "Хераклес" со счетом 2:0.