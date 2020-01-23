Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии

Туринский "Ювентус" на поле домашней "Альянц Арены" обыграл римскую "Рому" со счетом 3:1 в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу. У победителей встречи голами отметились Криштиану Роналду, Родриго Бентанкур и Леонардо Бонуччи.

Таким образом, "Старая синьора" вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем противостояния "Милан" – "Торино", которое состоится во вторник, 28 января.