Бенчич вышла в третий круг Australian Open, обыграв Остапенко

Швейцарская теннисистка, седьмая ракетка мира Белинда Бенчич во второй круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах за один час 42 минуты обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко – 7:5, 7:5.

Бенчич четырежды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми, а у Остапенко, занимающей 45-е место в рейтинге ATP, четыре эйса, девять двойных ошибок и пять реализованных брейков из десяти.

Таким образом, швейцарская теннисистка вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с победительницей противостояния Сара Соррибес-Тормо (Испания, 91) – Анетт Контавейт (Эстония, 31).