Зима продолжает напоминать о себе в России

В среду из-за сильных метелей и снегопадов закрыли аэропорты сразу в нескольких городах. В Перми ситуация уже нормализовалась, а вот аэропорт Мурманска все еще остается закрыт — предварительно до 8 утра.

А в Алтайском крае синоптики обещают ухудшение погоды вплоть до конца недели. Власти края ввели режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения, сообщает телеканал "Россия 24".

Метель и зимняя погода пришли и в столицу. Ночью в московских аэропортах были задержаны или отменены 25 рейсов. Из-за сильного снегопада в Москве почти не видно дорог. Накануне вечером МЧС уже сообщало об ухудшении погоды, коммунальные службы готовы к работе.