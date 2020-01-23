В американском штате Вашингтон неизвестный устроил стрельбу

В центре города Сиэтл неизвестный злоумышленник открыл огонь. По предварительным данным, один человек погиб, пятеро получили ранения. Как сообщила полиция, подозреваемому удалось скрыться с места преступления. Его разыскивают. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, сообщает телеканал "Россия 24".