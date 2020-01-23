Талия Хабриева: авторитет Конституции не станет выше, если она станет очень подробной

Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправке в Конституцию. Свои идеи и предложения также представит специальная рабочая группа, куда вошла и глава Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева.

"Всегда сохраняется опасность, когда речь идёт об изменениях в Конституцию, избежать декларативности. Декларативность чем плоха. Она даёт много свободы усмотрений тем, кто принимает правовые решения. Должно быть больше точности. Есть другой риск, о котором я в другом контексте сказала и назвала, и о чём говорили наши коллеги, члены рабочей группы. Это риск попытаться слишком расширить границы конституционного регулирования. Во-первых, здесь есть объективные пределы: только основное может быть в Конституции. И второе, что авторитет Конституции не станет выше, если она станет очень подробной, и туда будут переноситься многие нормы из текущего законодательства", — заявила Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, заместитель президента РАН, академик, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.