СК РФ запросил ордер на арест Олега Кана

Следственный комитет просит заочно арестовать сахалинского бизнесмена Олега Кана по делу об убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко, которое произошло во Владивостоке, в 2010 году. Ранее, Кана уже объявили в федеральный розыск, сообщает телеканал "Россия 24".

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск", — сообщила Светлана Петренко, руководитель пресс-службы СК.