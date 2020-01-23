Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев во втором круге Открытого чемпионата Австралии в трех сетах за два часа семь минут обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро – 7:5, 6:1, 6:3.

Медведев 19 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12, а у Мартинеса-Портеро, занимающего 168-е место в рейтинге ATP, четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из четырех.

Таким образом, 23-летний уроженец Москвы вышел в третий круг Australian Open, где встретится с победителем противостояния Хауме Муньяр (Испания, 90) – Алексей Попырин (Австралия, 96).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Призовой фонд соревнования составляет 49,1 миллиона долларов. В прошлом году чемпионом турнира в мужском разряде стал серб Новак Джокович, в женском – японка Наоми Осака.