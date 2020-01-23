Блинкова завершила выступление на Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, завершилась встреча второго круга в женском одиночном турнире между россиянкой Анной Блинковой и представительницей Казахстана Зариной Дияс. Победу в ней одержала казахстанская теннисистка.

Соперницы провели на корте 2 часа 13 минут. Дияс взяла верх над Блинковой в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4​​​. В третьем круге спортсменка из Казахстана сыграет с победительницей матча между Ариной Родионовой, выступающей за Австралию, и Кики Бертенс из Нидерландов.

Напомним, что общий призовой фонд Australian Open составляет 49,1 миллиона долларов.