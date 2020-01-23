Джоли обиделась на Брэда Питта за откровения об их браке

Выступление Брэда Питта на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, во время которого он позволил себе высказаться о неудачном браке, стало ударом ниже пояса для Анджелины Джоли.

Получая награду за съемки в фильме "Однажды в...Голливуде", 56-летний актер сравнил себя с героем ленты и отметил, что ему было непросто перевоплотиться в персонажа.

"Давайте будем честны, это был сложный этап моей жизни. Парень, который поднялся так высоко, совсем не ладил со своей женой на протяжении большого отрезка времени", — поделился своими проблемами Брэд Питт, добавив, что этот брак стал для него настоящим вызовом судьбы.

По словам подруги Анджелины Джоли, эти слова глубоко уязвили бывшую супругу актера.

"Энджи раздавлена чувством неуважения, которое Питт проявил к ней", — пояснила ее приятельница, сравнив произошедшее с "рассказом о любовных проблемах в комнате, полной незнакомцев". По ее словам, сама Анджелина никогда не поступила бы так.

Усугубила ситуацию и реакция Дженнифер Энистон на такие обидные для Джоли слова. Операторам удалось заснять, как звезда сериала "Друзья" улыбается и кивает в ответ на слова Брэда, пишет издание StarHit.

В последнее время СМИ активно подогревают слухи о воссоединении Питта с Энистон, с которой он когда-то развелся из-за романа с Анджелиной Джоли. Поведение актеров на вручении премии Гильдии киноактеров только добавило поводов для сплетен. Брэд и Дженнифер очень тепло и эмоционально поздравляли друг друга и обнимались.

Джоли и Питт вместе прожили вместе 10 лет, родив за это время троих детей и еще троих усыновив. В 2016 году их брак распался.