В гостинице на юго-западе Москвы двое ранены из травмата

Нападение, драка и стрельба в московской гостинице "Академическая". В гостиницу на юго-западе Москвы ворвались неизвестные, которые во время конфликта с двумя постояльцами гостевого дома произвели несколько выстрелов из пистолета. Двое пострадавших госпитализированы с Керченской улицы с ранениями.

Полиция обнаружила на месте происшествия резиновую пулю, сообщает "Интерфакс". Это дает повод говорить о том, что при разборке в гостинице использовалось травматическое оружие.

Один участник конфликта доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

22 января стрельба из травмата была на Озерной улице в Москве. Здесь произошел дорожный конфликт между водителем фургона и мужчинами в автомобиле Ford. Один из них выстрелил в водителя грузовичка из травматического пистолета. Позже Ford, на котором стрелок с места преступления скрылся, был остановлен на Кутузовском проспекте для разбирательства. А еще одним днем раньше предприниматель отказался платить в московском кафе за обед и обстрелял его сотрудников из травмата.