Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал уход Солтмурада Бакаева в казанский "Рубин". Немецкий специалист признался, что рассчитывал на 20-летнего футболиста.

"Мы дали ему шанс сыграть в РПЛ. Просматривали его в "Спартаке-2". Бакаев-младший был в моих планах. Поэтому его уход стал для меня большим сюрпризом", – цитирует Тедеско Чемпионат.com.

22 января "Рубин" объявил о переходе Бакаева-младшего в казанский клуб. Контракт с полузащитником рассчитан на пять лет.