Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове

В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Школьника доставили в больницу около 10 часов вечера 22 января. Первыми его заметили и оказали помощь прохожие: они усадили не державшегося на ногах мальчика в салон машины и вызвали медиков. По данным очевидцев, от юнца сильно пахло алкоголем.

Предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом. По словам матери мальчика, около трех часов дня он отправился на каток, после этого она его не видела.

Мальчика, по информации ИА "Регион 64", не в первый раз госпитализируют с улицы. Так, в ноябре прошлого года он попал в больницу с отравлением неизвестным веществом.