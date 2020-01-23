Жителей и гостей Сочи предупредили о надвигающемся шторме

На Сочи в ближайшее время может обрушиться шторм. Как передают синоптики, начнется усиление ветра — до 20 м/с. На курорте начнется снегопад, причем мокрый снег будет налипать на проводах и деревьях. Особенно это касается горных и предгорных зон курорта. Также прогнозируется появлением смерчей над морем в районе Магри — Веселое. На дорогах будет скользко, видимость ухудшится. На высоте более полутора тысяч метров в горах возможен сход лавин.

По информации "Вести Сочи", оперативные службы реагирования находятся в состоянии повышенной готовности. Такое поручение издал глава города Алексей Копайгородский. В свою очередь спасатели обращаются к жителям и гостям курорта и просят проявлять особую осторожность при выходе на улицу. Также настоятельно рекомендуется отменить прогулки в горы до улучшения погодных условий.

Автомобилисты должны обратить особое внимание на места парковки: не ставить машины под конструкциями, которые могут не устоять под натиском стихии. Телефон службы спасения — 112.