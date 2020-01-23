Президент РАН обсудит с новосибирскими учеными реализацию проекта СКИФ

24 января глава Российской академии наук посетит новосибирский Академгородок. Александр Сергеев планирует провести встречу с научными сотрудниками в Доме Ученых Сибирского отделения РАН, передает ГТРК "Новосибирск".

Руководитель главное научной организации в стране обсудит с научной общественностью ряд вопросов, касающихся реализации проекта по созданию в Новосибирске нового источника синхротронного излучения СКИФ. Напомним, ранее директор Института ядерной физики Павел Логачев сообщил о том, что сроки строительства грандиозного проекта могут быть сорваны из-за отсутствия федерального финансирования.

"Самый жесткий фактор – это срок до 31 декабря 2023 года. До него осталось меньше четырех лет, и этот синхротрон должен быть лучшим в мире по всем параметрам. Я заявляю, что проект возможно завершить в срок, однако, что касается финансирования, точкой невозврата является март 2020 года. Нам необходимо начать производство оборудования согласно плану", — прокомментировал ученый на заседании президиума.