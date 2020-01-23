Ученые оценили возможность заражения "китайским гриппом" через посылки

Заболевание коронавирусом передается при контакте заболевшего с новым реципиентом. Но эксперты подчеркивают, что заболеть можно и при контакте с вещами, которые трогал больной. Пока риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено, заверили газету "Известия" в пресс-службе "AliExpress Россия".

Образующиеся при чихании и кашле маленькие капельки с вирусом оседают на предметах обихода, отметил завлабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов. Трогая их, человек вполне может заразиться.

"Обычно во внешней среде вирус живет всего несколько часов. Вероятность того, чтобы он мутировал и стал более устойчивым, крайне низка", — считает завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова.

По ее словам, передача коронавируса через посылки из китайского интернет-магазина маловероятна. Причина: чувствительность возбудителя заболеваний к изменениям окружающей среды. Но заморозку коронавирус очень хорошо переносит. Поэтому ввоз мясной продукции из Китая уже запрещен.

Инспекторы Россельхознадзора изымают не имеющую заводской упаковки продукцию животного происхождения, а также не прошедшую термическую обработку. Термообработка убивает вирусы.

В "Почте России" пояснили, что выполняют предписания профильных ведомств, заботясь о безопасности клиентов.

Россельхознадзор в связи со вспышкой коронавируса в Юго-Восточной Азии принял решение досконально проверять багаж и ручную кладь всех въезжающих из этого региона. Это связано с угрозой проникновения в Россию коронавируса через посылки или замороженные продукты.

Все заболевшие работали на продовольственном рынке города Ухань либо посещали его, отметили в Россельхознадзоре. Есть реальный риск того, что это заболевание — зоонозная инфекция, то есть источник возбудителя — определенный вид животных.

Между тем, инфекция передается и от человека к человеку. Симптомы ее сходны с обычными ОРВИ, выявить коронавирус могут только лабораторные тесты.

Всего насчитывается 39 видов коронавирусов. Семь из них опасны для человека. Вспышка коронавируса уже привела к гибели 17 человек. Коронавирус вышел за пределы Китая, случаи заражения отмечены в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Коронавирус приводит к развитию пневмонии. Интенсивное распространение коронавируса Геннадий Онищенко ожидает после 1 февраля, когда в Китае закончится празднование восточного Нового года, и граждане Поднебесной начнут активно мигрировать.