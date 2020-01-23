Владимир Путин прибыл в Израиль

Президент России Владимир Путин прибыл в Тель-Авив с визитом, который приурочен к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Бен-Гурион. У трапа главу государства встретил руководитель МИД Израиля Исраэль Кац, передает ТАСС.

"Я хочу поблагодарить вас за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц (Освенцим) и помогла победе над нацистской Германией", — обратился он к Владимиру Путину. При этом министр рассказал, что его мать тоже была одной из узниц концлагеря.

Планируется, что российский лидер выступит на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", а также примет участие в церемонии открытия стелы "Свеча памяти" и в церемония передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера. Также Владимир Путин проведет встречи с президентом и премьером Израиля и посетит Вифлеем, где пообщается с главой Палестины.