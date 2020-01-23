В Башкирии отец надругался над маленькой дочерью и свел счеты с жизнью

Жительница Башкирии застукала 33-летнего супруга за изнасилованием их четырехлетней дочери, после чего мужчина свел счеты с жизнью, передает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Семейная драма разыгралась в частном доме в Дюртюлинском районе республики еще 21 января. По неподтвержденным данным, мужчина и раньше насиловал маленькую дочь, но на сей раз с поличным его застукала 29-летняя супруга.

После скандала глава семейства удалился в сарай и наложил на себя руки.

Республиканское управление СКР завело уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера.