Шторм "Глория" унес жизни 10 человек в Испании

Шторм "Глория", обрушившийся на Испанию, унес жизни 10 человек. По меньшей мере четыре человека пропали без вести, и только в Каталонии 80 жителям потребовалась медицинская помощь, 66 из них госпитализированы.

Как сообщает 20 minutos, один из погибших обнаружен в порту муниципалитета Паламос – 69-летний мужчина упал в море.

На данный момент повышенный уровень опасности сохраняется в девяти провинциях. Наиболее сильный удар пришелся на восточное побережье Средиземного моря, в первую очередь Каталонию и Валенсию.

Пользователи соцсетей публикуют кадры, на которых запечатлен разгул стихии. В частности, в Twitter появились видео из туристического городка Тоса де Мар, где морская вода и пена затопили улицы.

Vídeo en exclusiva de Tossa de Mar. La veritat l'escuma aquesta no fa gaire gràcia. pic.twitter.com/1hkGDEWIhh — JOAN JORDANA (@jordana_joan) January 21, 2020

Ранее сообщалось о восьми погибших в результате шторма. Из-за непогоды оказались закрыты десятки дорог, в некоторых районах поезда ходят с увеличенными интервалами, в ряде муниципалитетов закрыты школы.