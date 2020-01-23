Краевой Минздрав начал экспертизу по факту смерти ребенка после удаления аппендицита

Министерство здравоохранения Пермского края назначило экспертизу по факту смерти мальчика в Чернушинской районной больнице. Напомним, информация о трагедии появилась после того, как письмо отца ребенка опубликовали в социальных сетях, передает ГТРК "Пермь".

Как рассказал мужчина, 18 января семье экстренно потребовалось помощь из-за жалоб мальчика на боли в животе. Они обратились к дежурному педиатру, который направил пациента к хирургу, где ему был поставлен диагноз аппендицит. Была проведена получасовая операция, после чего ребенка вместе с мамой поместили в палату хирургического отделения. Здесь он провел 3 часа. Все это время малыш спал.

"Доктор заходил несколько раз, спрашивал о самочувствии ребенка. Мать говорила, что он спит. На что медик отвечал: "Хорошо, пусть спит". Когда он зашел в последний раз, он выразил удивление, что мальчик еще не проснулся. Пытался самостоятельно его разбудить, но не смог, после чего ушел. Спустя десять минут Паша стал бледнеть бледнеть и задыхаться. Мать выбежала в коридор, чтобы позвать врачей. На ее крик сбежались сотрудники и повезли мальчика в реанимацию, делая ему по дороге искусственное дыхание. В реанимации он провел еще 50 минут, после чего вышел Старцев и сообщил, что Пашу спасти не удалось", — цитата из письма.

Позднее отец сообщил, что по предварительным результатам патологоанатомической экспертизы, проведенной 20 января, у мальчика был обнаружен заворот кишок. Как сообщили в краевом Минздраве, в настоящий момент начата проверка качества оказания медицинской помощи.

"Ночью 18 января в больницу города Чернушка поступил мальчик с жалобой на боль в животе. Врачи провели осмотр и оказали необходимую медицинскую помощь. Однако, к сожалению, ребенка не удалось спасти. Сейчас начата экспертиза качества оказания медицинских услуг. Ситуация — на контроле специалистов Министерства здравоохранения. Судить о каких-то дефектах оказания медпомощи на данный момент рано", — прокомментировали представители пресс-службы Минздрава Пермского края.