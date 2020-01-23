Павлюченкова пробилась в третий круг Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису завершился матч второго круга между россиянкой Анастасией Павлюченковой и американкой Тэйлор Таунсенд. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Представительница России взяла верх над соперницей со счетом 7:5, 7:6 (7:1).

В следующем круге Павлюченкова, посеянная на турнире под 30-м номером, сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, ранее победившей Лауру Зигемунд из Германии. У соперницы россиянки второй номер посева.

Ранее еще одна представительница России Анна Блинкова не смогла преодолеть барьер второго раунда, уступив в трех сетах Зарине Дияс из Казахстана.