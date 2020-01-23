Змеиный грипп: в Китае нашли источник заражения новым коронавирусом

Впервые заражение человека новым типом коронавируса могло произойти из-за контакта со змеями. К такому выводу пришли в своем исследовании ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.

"Наши заключения дают основание полагать, что змея является наиболее вероятным животным-носителем инфекции", — указывается в документе, пишет газета South China Morning Post.

В ходе исследований ученые сравнили генетический код вируса с генетическим кодом большого числа животных и установили, что самыми близкими к вирусу являются генетические коды двух видов змей.

Однако не все китайские ученые разделяют мнение группы исследователей. По мнению специалиста по вирусологии института зоологии в Пекине Чжэн Айхуа, сама по себе схожесть генетического кода не является достаточным основанием для таких выводов. Чтобы подтвердить эту теорию необходимы дальнейшие эксперименты, передает "Интерфакс".

Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На данный момент заболели уже 617 человек, 17 из них скончались. Из-за распространения инфекции власти Ухани приняли решение о приостановке транспортного сообщения с городом.