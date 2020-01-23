Госдума одобрила введение должности зампреда Совбеза

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Данная инициатива была внесена президентом РФ Владимиром Путиным.

Законопроект предполагает, что зампред СБ назначается на эту должность и освобождается от нее президентом РФ.

Нижняя палата парламента рассмотрела данную инициативу в приоритетном порядке, передает "Интерфакс". 21 января законопроект был рассмотрен в первом чтении.

16 января Владимир Путин своим указом ввел должность зампреда Совета безопасности и назначил на нее бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.