Путин: с Наамой Иссахар все будет хорошо

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретился с матерью израильтянки Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков. Глава государства заверил женщину, что с ее дочерью "все будет хорошо".

"Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи, – цитирует президента "Интерфакс". – Мне известна позиция господина премьер-министра (Израиля Биньямина Нетаньяху – ред.), который просит принять соответствующее решение. Все это будет учтено".

Путин добавил, что мать осужденной Яффа Иссахар "очень переживает".

"Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо", – отметил президент России. По его словам, 23 января Нааму Иссахар в колонии посетит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Нааму Иссахар в апреле прошлого года задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В багаже у девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Она призналась, что перевозила наркотик для личного использования, а не в целях контрабанды. За транспортировку и хранение запрещенного вещества она получила 7,5 года лишения свободы.