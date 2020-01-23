Путин: к сожалению, мы знаем, что антисемитизм заканчивается Освенцимом

Посещая Иерусалим, президент России Владимир Путин призвал противостоять антисемитизму и любым проявлениям ксенофобии. Глава российского государства отметил, что мы знаем, к сожалению, чем заканчивается антисемитизма — Освенцимом.

По мнению Путина, нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем. На встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином Путин напомнил, что Красная армия не только освободила Освенцим, но и внесла решающий вклад в борьбе с нацизмом. Глава российского государства добавил, что 40 процентов убитых и замученных евреев – это евреи Советского Союза.

"Так что это в полном смысле этого слова наша общая трагедия", — процитировал "Интерфакс" Владимира Путина.

Владимир Путин прибыл в Израиль для участия в мероприятиях памяти 75-летия освобождения Освенцима и Дню памяти жертв Холокоста. При этом глава российского государства добавил, что в России ценят усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне. Путин выступит на форуме памяти жертв Холокоста.