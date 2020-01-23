Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг поучиться, прежде чем советовать

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин посоветовал экологической активистке Грете Тунберг сначала отучиться в колледже, пройти курс экономики, а уже потом объяснить, как можно отказаться от углеводородного топлива, сообщает агентство "Интерфакс".

Мнучин добавил, что когда-то он сам с удовольствием водил автомобиль марки Tesla в Калифорнии. Но почему-то никто не задумывается, откуда берется энергия для электромобилей, отметил министр финансов.

Ранее на экономическом форуме в швейцарском Давосе Грета Тунберг заявила, что за минувшие полтора года для улучшения экологической ситуации ничего сделано не было. Выбросы углекислого газа так и не сократились, уверена юная активистка.