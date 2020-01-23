Live

Новости Политика

Все видео этой рубрики
23 января 202013:15

Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг поучиться, прежде чем советовать

EPA

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин посоветовал экологической активистке Грете Тунберг сначала отучиться в колледже, пройти курс экономики, а уже потом объяснить, как можно отказаться от углеводородного топлива, сообщает агентство "Интерфакс".

Мнучин добавил, что когда-то он сам с удовольствием водил автомобиль марки Tesla в Калифорнии. Но почему-то никто не задумывается, откуда берется энергия для электромобилей, отметил министр финансов.

Ранее на экономическом форуме в швейцарском Давосе Грета Тунберг заявила, что за минувшие полтора года для улучшения экологической ситуации ничего сделано не было. Выбросы углекислого газа так и не сократились, уверена юная активистка.

Сейчас

13:59

Путин и Нетаньяху открыли памятник "Свеча памяти"

12:31

Путин: с Наамой Иссахар все будет хорошо

12:08

Госдума одобрила введение должности зампреда Совбеза

12:01

Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию

11:58

Греф позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка

11:38

Впервые после освобождения боевики атаковали Алеппо

10:57

Владимир Путин прибыл в Израиль

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин и Нетаньяху открыли памятник "Свеча памяти"

Путин и Нетаньяху открыли памятник "Свеча памяти"

22 минуты назад
Ухань и Хуанган в блокаде, жители в панике сметают продукты

Ухань и Хуанган в блокаде, жители в панике сметают продукты

1 час назад
Боевики атаковали Алеппо впервые после освобождения города

Боевики атаковали Алеппо впервые после освобождения города

2 часа назад
Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию

Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию

2 часа назад

Трансляции

Открытие памятника защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" в Иерусалиме
15:00

Брифинг Марии Захаровой
15:00

Форум "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом"
18:25

Встреча президентов РФ и Палестины
Все трансляции
Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг поучиться, прежде чем советовать

Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг поучиться, прежде чем советовать

1 час назад
В больнице Петербурга остаются три пациента с подозрением на коронавирус

В больнице Петербурга остаются три пациента с подозрением на коронавирус

1 час назад
Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове

Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове

4 часа назад
В России заблокировали сервис, использовавшийся для ложных минирований

В России заблокировали сервис, использовавшийся для ложных минирований

3 часа назад
Греф позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка

Греф позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка

2 часа назад
Джоли обиделась на Брэда Питта за откровения об их браке

Джоли обиделась на Брэда Питта за откровения об их браке

4 часа назад
Еда, эротика и деньги активируют разные "зоны удовольствия" в мозге

Еда, эротика и деньги активируют разные "зоны удовольствия" в мозге

3 часа назад
Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

19 часов назад
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

22 часа назад
2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

20.01.2020 14:10
"Вторжение": такого Петрова зрители еще не видели

"Вторжение": такого Петрова зрители еще не видели

20.01.2020 13:29
Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

20.01.2020 08:10
Хотел порулить: в Петербурге разыскивают напавшего на водителя троллейбуса мужчину

Хотел порулить: в Петербурге разыскивают напавшего на водителя троллейбуса мужчину

15 минут назад
Мошенники нажились на болельщиках сборной России по футболу

Мошенники нажились на болельщиках сборной России по футболу

19 минут назад
Спасти пятерых ценой жизни одного? Как в разных странах решают проблему вагонетки

Спасти пятерых ценой жизни одного? Как в разных странах решают проблему вагонетки

1 час назад
Путин: с Наамой Иссахар все будет хорошо

Путин: с Наамой Иссахар все будет хорошо

2 часа назад
Когда и почему позвоночные научились издавать звуки

Когда и почему позвоночные научились издавать звуки

2 часа назад
Сколько собрали самые кассовые мультфильмы и семейные фильмы 2019 года

Сколько собрали самые кассовые мультфильмы и семейные фильмы 2019 года

2 часа назад
Госдума одобрила введение должности зампреда Совбеза

Госдума одобрила введение должности зампреда Совбеза

2 часа назад
Сначала смартфоны: в правительстве подготовили план обязательного продвижения российского ПО

Сначала смартфоны: в правительстве подготовили план обязательного продвижения российского ПО

3 часа назад
Омские врачи сутки отказывали в перевязке мужчине с гниющей ногой

Омские врачи сутки отказывали в перевязке мужчине с гниющей ногой

4 часа назад
Огромный внедорожник Aurus поймали на тестах в Швеции

Огромный внедорожник Aurus поймали на тестах в Швеции

4 часа назад
В гостинице на юго-западе Москвы двое ранены из травмата

В гостинице на юго-западе Москвы двое ранены из травмата

5 часов назад
Древнейший в мире ударный кратер вдвое моложе Земли

Древнейший в мире ударный кратер вдвое моложе Земли

5 часов назад
Отец Нурмагомедова заподозрил Макгрегора и Серроне в обмане

Отец Нурмагомедова заподозрил Макгрегора и Серроне в обмане

5 часов назад
Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

7 часов назад
СК РФ запросил ордер на арест Олега Кана

СК РФ запросил ордер на арест Олега Кана

7 часов назад
Демократы продолжают обвинять Трампа

Демократы продолжают обвинять Трампа

8 часов назад
В американском штате Вашингтон неизвестный устроил стрельбу

В американском штате Вашингтон неизвестный устроил стрельбу

8 часов назад
Зима продолжает напоминать о себе в России

Зима продолжает напоминать о себе в России

9 часов назад
Дональд Трамп установил рекорд по числу твитов в день

Дональд Трамп установил рекорд по числу твитов в день

10 часов назад
Главой ФМБА назначена Вероника Скворцова

Главой ФМБА назначена Вероника Скворцова

13 часов назад
Пенсионный фонд РФ возглавил Максим Топилин

Пенсионный фонд РФ возглавил Максим Топилин

13 часов назад
Бойкова и Козловский с рекордом мира выиграли короткую программу на чемпионате Европы

Бойкова и Козловский с рекордом мира выиграли короткую программу на чемпионате Европы

13 часов назад
Из ректорского кресла - в министры: сибиряк Валерий Фальков возглавил Минобрнауки

Из ректорского кресла - в министры: сибиряк Валерий Фальков возглавил Минобрнауки

13 часов назад
Московский строитель Марат Хуснуллин выходит на федеральный простор

Московский строитель Марат Хуснуллин выходит на федеральный простор

14 часов назад
Первая премьера без Волчек: "Современник" представляет спектакль "Папа" Евгения Арье

Первая премьера без Волчек: "Современник" представляет спектакль "Папа" Евгения Арье

15 часов назад
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил нового министра спорта Олега Матыцина

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил нового министра спорта Олега Матыцина

15 часов назад
Обе палаты британского парламента одобрили законопроект о Brexit

Обе палаты британского парламента одобрили законопроект о Brexit

15 часов назад
WADA временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию

WADA временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию

16 часов назад
Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

16 часов назад
Конституция, рост доходов, демография: Путин лично разъяснил ключевые моменты Послания

Конституция, рост доходов, демография: Путин лично разъяснил ключевые моменты Послания

17 часов назад
В ООН потребовали расследовать взлом смартфона богатейшего человека в мире

В ООН потребовали расследовать взлом смартфона богатейшего человека в мире

17 часов назад
Мода на "тёмный режим" добралась до WhatsApp

Мода на "тёмный режим" добралась до WhatsApp

18 часов назад
Изобрели прибор, который позволяет делать уколы без использования шприца

Изобрели прибор, который позволяет делать уколы без использования шприца

19 часов назад
General Motors показала автомобиль будущего без руля и педалей

General Motors показала автомобиль будущего без руля и педалей

19 часов назад
В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

22.01.2020 14:16
Владимир Спиваков завершит Рождественский фестиваль Большой мессой Моцарта

Владимир Спиваков завершит Рождественский фестиваль Большой мессой Моцарта

21.01.2020 14:59

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку