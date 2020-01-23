Автокран без тормозов свалился на легковушку в Вологде

В Вологде в четверг на перекрестке произошла авария с автокраном и легковым автомобилем.

Инцидент произошел днем 23 января на улице Мира возле моста. Автокран ехал под уклон, набрал внушительную скорость, вылетел на перекресток и завалился на бок при маневре, придавив при этом легковую машину.

По информации ГТРК "Вологда", при аварии пострадал водитель легковушки, о тяжести и характере полученных им травм не сообщается.