Шахматы. Горячкина сумела перевести матч с Вэньцзюнь на тай-брейк

Перед заключительной партией в матче за звание чемпионки мира по шахматам россиянке Александре Горячкиной нужна была только победа над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, чтобы продолжить борьбу за шахматную корону. И ей это сделать удалось.

В 12-й партии российская шахматистка, играя белыми фигурами, оказалась сильнее действующей чемпионки мира. Таким образом, общий счет в матче стал ничейным – 6:6.

Теперь все решится на тай-брейке. Он пройдет 24 января. Участницы сыграют четыре партии с укороченным контролем времени. Если же и они не выявят победителя, шахматистки проведут блиц, а затем "армагеддон".