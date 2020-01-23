В больнице Петербурга остаются три пациента с подозрением на коронавирус

Три человека, прилетевшие из Китая, остаются в Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

"Состояние больных удовлетворительное", – цитирует представителя ведомства РИА Новости. – Предварительный диагноз – ОРВИ".

Сообщается, что у пациентов сохраняется субфебрильная температура (в пределах от 37,1 до 38 градусов).

Анализы больных направлены в лабораторию референс-центра Роспотребнадзора.

22 января Роспотребнадзор сообщил о двоих госпитализированных с признаками респираторной инфекции. Оба они прибыли из Китая и обратились за медицинской помощью в связи с повышением температуры тела.

Как сообщалось ранее 23 января, в Китае по данным на 9:00 мск было зарегистрировано 617 случаев заражения новым видом коронавируса 2019-nCoV. 444 случая зафиксировано в провинции Хубэй, где изначально и обнаружили этот вирус. В этом регионе уже зарегистрировано 17 летальных исходов.