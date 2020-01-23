Минкультуры опубликовало предварительный отчет за 7 лет работы

На сайте Министерства культуры опубликован отчет по итогам деятельности за 2012-2019 годы. Итоги предварительные, полный отчет будет опубликован 27 января.

За этот период доходы федеральных театров выросли с 4,4 млрд рублей до 12,6 млрд рублей, рост составил 186%. Число постановок выросла на 27%.

В прошлом году посещаемость российских музеев выросла до 155 млн посещений в год (в 2012 году — 90 млн).

Доходы федеральных музеев от платных услуг в 2019 году составили 17,7 млрд рублей — это в два с половиной раза выше показателей 2012 года.

На посту руководителя Министерства культуры Владимира Мединского сменила Ольга Любимова, которая ранее занимала должность директора Департамента кинематографии Минкульта.



Накануне Мединский поблагодарил Минкультуры за проделанную работу. Он отметил, что сейчас у министерства есть прекрасный комплекс и хорошие условия. Это заявление Мединский сделал, представляя нового министра — Ольгу Любимову.