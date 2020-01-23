Путин и Нетаньяху открыли памятник "Свеча памяти"

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти". Он установлен в парке Сакер в центре Иерусалима. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

На 9-метровой стеле выбита надпись: "Помни живых и павших, смертью смерть поправших". А у подножия монумента расположена плита со словами: "Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около 2 миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда".

Визит Владимира Путина в Израиль приурочен к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Он уже побеседовал с президентом Израиля Реувеном Ривлином и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. Российский лидер призвал противостоять антисемитизму и любым проявлениям ксенофобии. Владимир Путин также выступи в качестве главного гостя на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".