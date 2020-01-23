Многодетная мать объяснила, зачем убила младших сыновей

Многодетная жительница Кудымкара рассказала, почему убила двух своих младших детей. 32-летняя женщина заявила, что хотела изгнать из годовалого и пятилетнего малышей бесов. Трагедия случилась, когда утром 23 января муж женщины отправился на работу, а попутно отвез старшего 8-летнего ребенка в школу, а второго в детский сад.

Оставшаяся с двумя детьми женщина задушила детей, а затем попыталась совершить самоубийство, сообщает Ura.Ru. Мать-детоубийцу госпитализировали. Ей будет предъявлено обвинение в убийстве по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России.

Мать многодетного семейства не работала, а занималась воспитанием детей. Отец семейства работает в управлении городскими теплосетями. В органах соцзащиты семья не состояла. В министерстве соцразвития Пермского края семью, где были убиты двое детей, охарактеризовали как благополучную. Соцработники добавили, что алкоголь в семье не употребляли, предположив, что у матери детей возникли проблемы с психикой.