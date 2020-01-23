Хотел порулить: в Петербурге разыскивают напавшего на водителя троллейбуса мужчину

Петербургское предприятие "Горэлектротранс" опубликовало видео нападения неадекватного мужчины на свою сотрудницу с просьбой помочь опознать хулигана.

Инцидент произошел 17 января на улице Кораблестроителей на конечной остановке троллейбусов, когда с улицы в кабину электротранспорта вбежал мужчина, запрыгнул в кресло водителя и, видимо, хотел порулить.

Сотрудница предприятия попыталась остановить хулиганство и получила крепкий удар в лицо, после чего мужчина покинул салон и скрылся, изрыгая проклятия.

Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь. В настоящее время поисками хулигана занимаются полицейские, однако информация о его задержании не поступала.