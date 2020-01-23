В Омске уволили врачей, отказавших пациенту с гнойной раной в перевязке

Из омской больницы номер 11 уволили врачей, которые отказались делать пациенту перевязку. По итогам служебного расследования работы лишились терапевт и хирург, сообщает ТАСС со ссылкой на областное министерство здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что проверка выявила нарушения, допущенные медиками. Им было вынесено дисциплинарное взыскание.

"С работниками расторгнуты трудовые отношения 22 января", – сообщили в министерстве.

Инцидент в больнице произошел 20 января. Сын тяжелобольного мужчины рассказал в соцсети, что его отцу врачи в течение суток отказывали в перевязке, тогда как эта процедура требовалась пенсионеру два раза в день. В итоге у больного загноилась рана на ноге, и он попросил сына забрать его из медицинского учреждения.

Приехав к отцу в больницу, омич так и не смог заставить врачей сделать перевязку и сделал ее сам.

После этого случая глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку. Региональное следственное управление проводит соответствующие мероприятия.