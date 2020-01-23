Член банды Цапков дал показания на сообщников

Член "банды Цапков" Владимир Алексеев признался, что вымогал деньги у нескольких кубанских бизнесменов. Он оказывал сообщникам так называемую "физическую поддержку", а в некоторых случаях даже расправлялся с неугодными. Об этом он написал в явке с повинной, сообщает агентство ТАСС.

Помимо этого, Алексеев рассказал о преступлениях других членов банды. Так, например, Федор Стрельцов, который вступил в преступную группу в 2007 году, занимался отмыванием денег и считался "смотрящим" за всей деятельностью банды. Вячеслав и Наталья Цеповязы, а также Иван Стришний работали с банками.

Адвокат Владимира Алексеева добавил, что сейчас его подзащитный активно сотрудничает со следствием.

Напомним, преступная группа, известная под названием "банда Цапков", орудовала станице Кущевской с 1998 до 2010 год. На их счету 19 убийств, многочисленные кражи и вымогательства. Главарь Сергей Цапок получил пожизненное, но умер в СИЗО от болезни. Остальные члены получили разные тюремные сроки.