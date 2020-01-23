Владимир Соловьев: отказ от вакцинации может стать роковой ошибкой

"Когда мы бездумно лечимся антибиотиками без назначения врача, когда мы принимаем решение за себя и за своих детей не проходить вакцинацию, мы совершаем страшную ошибку, которая может стать роковой", — заявил журналист Владимир Соловьев в своей передаче.

Он пригласил в студию программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" врача Александра Мясникова, который рассказал, что коронавирус легко мутирует и передается от животных к человеку. Он есть везде в мире, включая Россию. Значительная часть наших ОРЗ и гастроэнтеритов вызывается именно коронавирусом.



"Это для иллюстрации, как вроде мирный вирус может превратиться в монстра", — сказал Александр Мясников.

Накануне бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сказал, что не верит в официальную статистику. "Зарегистрировано 400 больных. Это смешная цифра. На самом деле заболевших намного больше. Поражены 12 китайских провинций. Просто далеко не всем больным поставлен правильный диагноз", – отметил Онищенко.

Всемирная организация здравоохранения, которая 22 января провела экстренное заседания из-за нового коронавируса, предупредила о распространении заболевания за пределами Китая.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.